Kelime-i Tevhid bayrağını almaya çalışan şüpheli tutuklandı

Eskişehir Gazze Platformu geçen hafta cumartesi günü, İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan Y.U., etkinlik bittikten yaklaşık 1,5 saat sonra İki Eylül Caddesi'nde yürürken, 'Kelime-i Tevhid' bayrağı açtı. Bir süre böyle yürüyen Y.U. ile iddiaya göre bayrağı indirmesini söyleyip almak isteyen Hilmi Kadri Türksoy arasında tartışma yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Bu anları ise çevredekiler cep telefonlarıyla kayda alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlattı. Bayrağı almaya çalıştığı öne sürülen Hilmi Kadri Türksoy gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince ifadesi alınan Hilmi Kadri Türksoy, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Türksoy, 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı. Türksoy'un ifadesinde bayrağı indirmeye çalışmadığını belirterek, "Bayrağa zarar verme amacında değildim. Toplanan kalabalığın kavga ettiğini zannederek dağılması ve tartışmanın büyümemesi için hareket ettim" dediği öğrenildi.