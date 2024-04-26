Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 12:03, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:54
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, haklarında geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu bilgisi ve tespiti bulunan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.