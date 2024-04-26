İYİ Parti kurultayına seyirci alınmayacak
İYİ Parti, yarın düzenlenecek olağanüstü kurultay için hazırlıklarını tamamladı. Partiden yapılan açıklamada ise kongrenin yapılacağı salona seyirci alınmayacağını duyurdu.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 12:12, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:56
İYİ Parti'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in katılımlarıyla İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını;
27 Nisan Cumartesi, 11.00'de, ATO Congresium, Çankaya, Ankara'da gerçekleştiriyoruz...
Kurultay Organizasyon Komitemizin aldığı karar uyarınca salonumuza delegelerimiz, il, ilçe ve belediye başkanlarımız haricinde seyirci alınmayacaktır. Saygılarımızla..."