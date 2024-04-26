Şanlıurfa'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 12:57, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:40
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yapanların yakalanmasını yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde oldukları iddiasıyla 5, sosyal medya üzerinde terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.