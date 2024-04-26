Otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 13:35, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 13:29
Karacabey-Boğazköy Mahallesi yolunda seyreden Samet Özen idaresindeki otomobil, kırsal Taşlık Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü Özen ile araçta bulunan B.D. ve M.N.A. yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Özen, sağlık görevlilerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.