Tahliye kararı verilen Nihal Candan hastaneye yatırıldı

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi'nde bulunan Nihal Candan hakkında sağlık sorunları nedeniyle bugün tahliye kararı verildi.

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