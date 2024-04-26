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Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma

Rekabet Kurulu, elektrik kontrol ve kumanda panosu sektöründe faaliyet gösteren 12, atık kağıt geri dönüşümü alanında faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 14:33, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:32
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Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, güç ve dağıtım transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bu bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Kurul, elektrik kontrol ve kumanda panosu sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açtı.

Soruşturma açılmasına karar verilen teşebbüsler şöyle sıralandı:

"AFB Enerji Mühendislik İnşaat Taah. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Aksan Elektrik İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti, Altınsoy Enerji Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, Armtek Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ, Atce Enerji Otomasyon ve Pano İmalat Taahhüt AŞ, ATS Elektrik Pano Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Bab Mühendislik Elektrik İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti, Biçer Pano Metal İşleri ve Elektrik San. ve Tic. AŞ, Çağdaş Pano Elektrik AŞ, Etien Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ ile Panobel Elektrik Gereçleri AŞ."

Bu arada Kurul, atık kağıt geri dönüşümü alanında faaliyet gösteren 7 şirket hakkında ihracat için gerekli belgenin verilmesinde birlikte hareket ederek Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla alınan kararı, Ankara 14. İdare Mahkemesinin hükmü üzerine yeniden değerlendirdi.

Buna göre, Halkalı Kağıt, Karton San. ve Tic. AŞ, Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. AŞ, Kartonsan Karton San. ve Tic. AŞ, Marmara Kağıt ve Ambalaj San. ve Tic. AŞ, Modern Karton San. ve Tic. AŞ, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. AŞ ve Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. AŞ'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor.

Öte yandan Kurul, Kartek Holding AŞ'nin tek kontrolünün Param Holding International tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu da nihai incelemeye aldı.

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