Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak yolda
Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İhracatın yasaklanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 18:10, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:51
Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.
Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı.
İhracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor.
Düzenlemeye son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürüyor.
Sektör temsilcileri ise, kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.