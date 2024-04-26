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23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheliye dava

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir öğrenciye tekme attığı tespit edilen zanlı hakkında "nitelikli yaralama" suçundan dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 17:06, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:08
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Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamaları sırasında 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmeleyen M.H. hakkında "nitelikli yaralama" ve "hakaret" suçlarından dava açıldı.

Mahkeme T.Ş'ye "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Dava, ilerleyen günlerde Pütürge Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

OLAY

Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamalarını sırasında, kutlamaları görüntülemek için dronu yerde çalıştıran M.H, bir balonun drona çarpmasının ardından 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmelemiş, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin müfettiş görevlendirerek soruşturma başlatmıştı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Tepkilere yol açan olayın ardından Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, belediyeye bağlı şirkette işçi olarak çalışan Mustafa H.'nin işine son verildiğini duyurdu.

23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa Bakanlıktan destek

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