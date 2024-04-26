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Bebekleri özel hastanelere nakledenlere iki ilde operasyon: 38 gözaltı

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen aralarında doktorlarında yer aldığı 38 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 16:49, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 16:49
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Bebekleri özel hastanelere nakledenlere iki ilde operasyon: 38 gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmada, doktor oldukları belirlenen şüpheli Fırat S. ile İlker G'nin, irtibatlı oldukları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla müşterek hareket ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin, irtibatlı oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalışabileceği sayıda bebek yönlendirmeleri karşılığında yüklü miktarda maddi menfaat temin ettikleri belirlendi.

Yenidoğan yoğun bakımında kalan her hasta bebek için SGK Başkanlığınca, özel hastaneye günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı belirlenen soruşturmada, doktorların masraftan kaçınmak için yenidoğan yoğun bakımda sürekli bulundurulmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda isim görünmesi için kimlik kiralandığı, evraklarda doktorların isminin gösterildiği anlaşıldı.

Soruşturmada, yoğun bakım ünitelerinde mütemadiyen hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hemşirelerin hasta yakınlarına kendilerini doktor olarak tanıttıkları tespit edildi.

- 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Soruşturma sürecinde elde edilen delillerin incelenmesi sonucunda toplam 300 şüpheli tespit edilirken, hakkında somut delil elde edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalanırken, ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda 45 dijital materyal, muhtelif nitelikte hasta raporları ile belgelerine ve 55 kutu yenidoğan hasta ilacı ele geçirildi.

Polis ekiplerinin 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "kasten öldürmenin ihmali davranışlarla işlenmesi" ve "rüşvet" suçlarından emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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