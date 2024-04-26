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Otomobil sürücüsünün öldüğü kaza, sabah fark edildi

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, kavşakta yol kenarındaki bir evin duvarına ardından da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Akif Zıraplı (58) hayatını kaybetti. Gece meydana gelen kaza, sabah saatlerinde fark edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 17:15, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:15
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Otomobil sürücüsünün öldüğü kaza, sabah fark edildi

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Köprübaşı Mahallesi Denizli-Muğla kara yolunda meydana geldi. Kavşakta Akif Zıraplı'nın kontrolünü yitirdiği 20 AEG 104 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin duvarına ve elektrik direğine çarptı. Otomobilin çarptığı evde yaşayan yaşlı çift, kazayı sabah uyanınca fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Zıraplı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı inceleme sonrası Akif Zıraplı'nın cenazesi otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ev sahibi çiftin gece bir gürültü duydukları ancak böyle bir şeye ihtimal vermedikleri için önemsemeyip, dışarı çıkıp bakmadıkları öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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