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Diyarbakır Büyükşehir'in 3 milyar 345 milyon TL borcu olduğu açıklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, 31 Mart yerel seçimleriyle sona eren 8 yıllık kayyum sürecinin Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği borcun 3 milyar 345 milyon TL olduğunu açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 17:48, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:49
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Diyarbakır Büyükşehir'in 3 milyar 345 milyon TL borcu olduğu açıklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Basın toplantısına başkanların yanı sıra Daimi Meclis Üyeleri Abdulkadir Güleç, Emine Akın ve Abdulselam İnceören katıldı.

Basın toplantısında konuşan Başkan Serra Bucak, Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede hizmet ürettiklerini, yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini söyledi. Bucak, 31 Mart yerel seçimleriyle beraber belediyeyi 8 yıllık kayyum yönetiminden devralır almaz taşınır ve taşınmaz malların envanterleriyle ilgili incelemelerinin sürdüğünü kaydetti. Kısa sürede tespit ettikleri hasarı mayıs ayında gerçekleşecek meclis toplantısına taşıyacaklarını ifade eden Bucak, hukuki süreçlere dair çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Bucak, gelecek 5 yıl içinde, kent konseyleri ve kent danışma meclisleriyle ve kente dair çalışma yürüten herkesle bir araya geleceklerini ifade ederek, "8 yıllık kayyum sürecinde belediye hizmet binamız ve bütün çalışmalarımız başta basın olmak üzere tüm dinamiklere kapalıydı. Bu tabloyu değiştireceğiz. Belediyemizin bütün kapıları basın başta olmak üzere herkese sonuna kadar açık olacak" diye konuştu.

Bucak, basın toplantısında Büyükşehir Belediyesinin borçlarına dair açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Bugün itibariyle iç denetimi birimimizin tespit ettiği bir tablo var. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı yaparak siz değerli basın mensuplarıyla paylaşacağız. Büyükşehir Belediyemizin genel borç miktarı 2 milyar 438 milyon TL, DİSKİ'nin borcu ise 907 milyon TL'dir. Toplam borcumuz 3 milyar 345 milyon TL'dir"

Bucak, ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesi yapılmış ve muhasebe kayıtlarına yansıyan borcunun 3 milyar 640 milyon TL, DİSKİ'nin ise 200 milyon TL olduğunu söyledi.

Başkan Başkan Doğan Hatun ise, Büyükşehir Belediyesi'nin taşınmazlarıyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Doğan, Büyükşehir Belediyesine ait 44 taşınmazın farklı kurumlara tahsis edildiğini tespit ettiklerini söyledi. Doğan, bu taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sur, Bağlar ve Kayapınar ilçe müftülükleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, DEDAŞ, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Çınar Kaymakamlığı'na tahsis edildiğini açıkladı.

Basın toplantısı, soruların cevaplanmasıyla sonra erdi.

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