Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayağazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri Toplantısı"na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Özvar, Yükseköğretim Kurulunun gelecek vizyonunun en önemli unsurları arasında yer alan yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarını ülke açısından stratejik bir mesele olarak gördüklerini belirtti.

Dijital teknolojiler alanında yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak, ilgili bütün sektörlerde istihdam edilmek üzere nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın arttığını ifade eden Özvar, "Uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, yapay zeka, yapay zeka çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağını karşılamak adına yeni lisans ve ön lisans programlarının açılmasına karar verdik ve bu alanda çalışma grubu oluşturduk." dedi.

Özvar, programların açılacağı üniversitelere karar verirken, bilişim temelli programlara sahip üniversitelere öncelik verdiklerini söyleyerek, açacakları yeni programların YÖK'ün istihdamı önceleyen vizyonunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İşlevini kaybeden programları da sistem dışına çekmeye devam edeceklerini dile getiren Özvar, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki dönemde, bu yöndeki eğilim daha da güçlenecektir. 21'i lisans, 50'si ön lisans olmak üzere toplam 71 yeni program açılacak ve bu programlar bu yıl ÖSYM kılavuzuna dahil edilecek. Yeni programlar, Yükseköğretim Kurulunun önümüzdeki dönemde istihdamı önceleyen vizyonunun da bir göstergesi. İstihdam odaklı programları devreye sokarken işlevini kaybeden programları sistem dışına çekmeye devam ediyoruz."

İTÜ'nün koordinatör üniversite görevini üstleneceğini aktaran Özvar, belirledikleri lisans programları haricinde İTÜ'de bir "Siber Güvenlik Mühendisliği" programının açılması ve mevcut "Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği" programının da "Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği" olarak yapılandırılması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

- "Bilişim temelli bazı dersler merkezi olarak verilecek"

Özvar, yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu yeni modelde, kapasite açısından daha önde olan üniversitelerin koordinatörlüğünde ve bilişim temelli programlara mahsus olmak üzere bazı derslerin merkezi olarak verilmesini planlıyoruz. Bu şekilde, üniversitelerimizdeki nitelikli akademik kadroların birikiminden diğer üniversitelerin de yararlanması mümkün olacaktır." dedi.

Ortak derslere ve bu dersleri merkezi olarak verebilecek öğretim üyelerinin isimlerine dair bir havuz oluşturduklarını vurgulayan Özvar, söz konusu derslerin tüm üniversitelerde aynı gün ve saatte verilmesi yönünde planlama yapılacağını kaydetti.

Özvar, ön lisans programlarındaki derslerin bir kısmı için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi'deki derslerden istifade edilmesine ve üniversiteler dışında verilen derslerin kredilendirilerek diplomaya dahil edilmesine yönelik çalışmaları da tamamlamak üzere olduklarını sözlerine ekledi.

Yeni açılacak bölümler için özel sektör temsilcilerinin de görüşlerini aldıklarına işaret eden Özvar, "Amacımız ve önceliğimiz üniversite çağına gelen gençlerimizin yeni etkinlik ve beceri ile çağın ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir şekilde yetiştirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

- Yeni kurulacak programlar ve yer alacakları üniversiteler

Erol Özvar, daha sonra hangi üniversitede, hangi fakülte, meslek yüksek okulu ve programların açılacağını açıkladı.

Buna göre, Ege Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi" kurulacak.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde "Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu" açılacak. Ayrıca, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesindeki "Karasu Meslek Yüksekokulu'nun adı "Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu" olarak değiştirilecek.

Üniversitelerde açılacak yeni lisans ve ön lisans programları ise şu şekilde olacak:

"Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Büyük Veri Analistliği, Bulut Bilişim Operatörlüğü ön lisans ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları,

Atatürk Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları,

Ege Üniversitesinde Otonom Sistemler Teknikerliği, Oyun Geliştirme ve Programlama, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ön lisans programları,

Eskişehir Teknik Üniversitesinde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans ve Oyun Geliştirme ve Programlama, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zeka ön lisans programları

Gaziantep Üniversitesinde İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Robotik ve Yapay Zeka, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ön lisans programları,

Harran Üniversitesinde Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zeka, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü ön lisans ve Veri Bilimi ve Analitiği lisans programı

İstanbul Teknik Üniversitesinde Veri Bilimi ve Analitiği lisans programı,

Karabük Üniversitesinde Yapay Zeka Operatörlüğü, Ön-yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama ön lisans programları,

Karadeniz Teknik Üniversitesinde Yazılım Geliştirme lisans ve Yapay Zeka Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği ön lisans programları,

Kayseri Üniversitesinde İnsansız Araç Teknikerliği, Otonom Sistemler Teknikerliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği ön lisans programları,

Kocaeli Üniversitesinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi lisans ve İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zeka ön lisans programları,

Konya Teknik Üniversitesinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi lisans programı,

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Büyük Veri Analistliği ön lisans ve Veri Bilimi ve Analitiği, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi lisans programları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programı,

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Yazılım Geliştirme, Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans ve Ön-yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları,

Sakarya Üniversitesinde Veri Bilimi ve Analitiği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programları,

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Yapay Zeka Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zeka, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Büyük Veri Analistliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı ön lisans programları,

Trakya Üniversitesinde, Robotik ve Yapay Zeka, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları açılacak."

Toplantıya, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Karaman, YÖK Üyesi Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı ve yeni programların açılacağı üniversitelerin rektörleri katıldı.