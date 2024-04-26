Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.

"İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla ilgili açıklama yayınladı.

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