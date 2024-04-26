Bakan Tunç: Belediyecilik demek hizmet demek, icraat demek

Tunç, Abdipaşa Belediyesi ziyareti öncesi vatandaşlarla selamlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Tunç, yeniden Abdipaşa Belediye Başkanı seçilen Yaşar Dönmez'in beldeye önemli hizmetler verdiğini, yeni dönemde çok daha güzel eserlere imza atacağına inandıklarını söyledi.

AK Parti'ye destek veren seçmenlere teşekkür eden Tunç, konuşmasının ardından Abdipaşa Belediye Başkanı Dönmez'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Kumluca Belediyesine geçen ve burada da vatandaşlarla selamlaşan Tunç, Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ile makamında görüştü.

Tunç, Kozcağız Belediyesi ziyareti öncesinde de vatandaşlarla selamlaştı, belediye binası önünde Kozcağız Belediyesi Minikler Spor Kulübü sporcularıyla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada vatandaşlara seslenen Tunç, Kozcağız'ın her zaman AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek oy oranıyla destek verdiğini, belediye seçimlerinde de defalarca AK Parti belediyecilik anlayışının devam ettiğini söyledi.

Yeni dönemde de yine Belediye Başkanı Mustafa Karaman ile beldede gerçek belediyeciliğin, AK Parti'li belediyeciliğinin devam edeceğini anlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Eser belediyeciliği, hizmet siyaseti burada devam edecek. Kozcağız'da çok güzel hizmetler yaptık, eserler ürettik. Köprüler yaptık, yollar yapıyoruz, iki baraj yaptık, okullar yaptık, sosyal tesisler, terminalinden tutun da spor tesislerine, stadyumuna varıncaya kadar altyapısıyla üstyapısıyla en son doğal gazı da getirdik. TOKİ konutlarını, köy konutları yaptık, şimdi şehir konutlarına inşallah başlayacağız. Kozcağız'ımızı eser ve hizmet siyasetiyle donatmaya devam edeceğiz inşallah."

Tunç, yeni dönemde projelerin hayata geçmesi için canla başla gece gündüz çalışacaklarını vurgulayarak, hemşehrilerinin güvenine layık olmak için çalışacaklarını ifade etti.

Bartın'ın ilçeleri, beldeleri, köyleriyle beraber eser üretmeye devam edeceklerini belirten Tunç, "Belediyecilik demek hizmet demek, icraat demek. Doğumdan ölüme kadar her alanda vatandaşının yanında olmak demek." dedi.

Tunç, Kozcağız'ın köyleriyle 35 bin nüfusa sahip olduğunu aktararak, "Bu beldemize ne kadar hizmet etsek azdır. İlçelerden de büyük bir beldemiz. Buraya ilçe ayarında hizmeti getirerek beldemizin daha da gelişmesi, daha da kalkınması için çalışacağız. Belediye başkanımız da durmuyor, 'Şu projeyi hayata geçirelim, bunu da yapalım.' diye sürekli bizlerin kapısında. O nedenle bizler de inşallah ona her projesinde destek olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman ile makamında görüşen Tunç, İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı'ya da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Tunç'a ziyaretlerinde, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da eşlik etti.