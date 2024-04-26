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Hatay'da 2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde, ölen sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine, 2 mahalle karantinaya alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 21:16, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 21:15
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Hatay'da 2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Meydancık Mahallesi'nde 22 Nisan'da sahipsiz bir köpeğin büyükbaş hayvanlara saldırdığı belirtildi.

Ekiplerce yakalanarak müşahede altına alınan, ardından ölen sahipsiz köpekten alınan numunenin Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiği ifade edildi.

Analiz sonuçlarına göre köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine, Meydancık ve bitişiğindeki Güneysöğüt mahallelerinin karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komşu mahalleler olan Tavla, Koçören, Hancağız ve Hüseyinli mahallerinin ise gözetim bölgesi olarak takip edilmesine, olası hastalık risklerinde riskli alan ve gözetim bölgelerinin yeniden değerlendirilmesine, belirtilen kuduz riskli alan içerisindeki bölgede kordon uygulanarak işletmelere hayvan giriş-çıkışının yasaklanmasına, hastalık mahallindeki sahipsiz başıboş kedi ve köpekler ile vahşi hayvanların Defne Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın kuduz şüpheli bölge başta olmak üzere tüm Defne ilçesi genelinde toplanmasına, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmalarına, hastalık mahallindeki sahipli hayvanların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aşılanmasına ve sağlık kontrollerinin yapılmasına, hasta hayvan tarafından ısırılan insanlar var ise sağlık teşkilatı ile irtibata geçmelerinin sağlanmasına ve konunun İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine, risk alanı içerisinde olası gelişebilecek ısırık vakalarının da aynı hassasiyetle takip edilmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili idari ve fenni tüm tedbirler alınmış olup süreç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilmektedir."

Açıklamada, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumda en yakın sağlık birimine başvurulması, emniyet ve jandarma birimlerine haber verilmesi istendi.

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