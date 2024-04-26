'JASAT Mercek-6' operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 22:55, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 23:00
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 6 yıl 8'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ve G.Y'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.