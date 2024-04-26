Otomobil dereye yuvarlandı: Karı- kocayı ölüm ayırdı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Şebinkarahisar ilçesi Tamzara Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden ilçeye seyir halinde olan Mehmet Bölük idaresindeki 28 AGG 209 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarından geçen Tamzara Irmağı'na yuvarlandı. Dere içerisinde yan yatan otomobildeki karı koca yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan Mehmet Bölük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Bedriye Bölük ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Bölük'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.