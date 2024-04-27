Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli peş peşe son dakika verileri açıkladı. Erzincan'ın ardından Bayburt da 3.1'lik depremle sallandı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 07:11, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 07:16
Türkiye ve dünya genelinde üst üste depremler yaşanmaya devam ediyor. Erzincan'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Erzincan'da yaşanan 4.1'lik depremin ardından Bayburt da 3.1 ile sallandı.
AFAD VE KANDİLLİ PEŞ PEŞE PAYLAŞTI
AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 01:30:37 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.