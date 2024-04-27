Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Türkiye ve dünya genelinde üst üste depremler yaşanmaya devam ediyor. Erzincan'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Erzincan'da yaşanan 4.1'lik depremin ardından Bayburt da 3.1 ile sallandı.

AFAD VE KANDİLLİ PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 01:30:37 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.