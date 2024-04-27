Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
AK Parti'de reform adımları
AK Parti'de reform adımları
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak yolda
Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak yolda
Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden düşüşte
Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden düşüşte
23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheliye dava
23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheliye dava
Erdoğan: İsrail ile tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
Erdoğan: İsrail ile tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
Öğretmene yumruk atan veli, başka öğretmeni de darp etmiş
Öğretmene yumruk atan veli, başka öğretmeni de darp etmiş
Yeni müfredatın içeriğinde neler var?
Yeni müfredatın içeriğinde neler var?
AK Parti'de değişim yolda: 31 Mart'ın hesabı 30 Nisan'da verilecek
AK Parti'de değişim yolda: 31 Mart'ın hesabı 30 Nisan'da verilecek
Taksim terör saldırısı davasında karar
Taksim terör saldırısı davasında karar
Otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları aştı
Otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları aştı
Bakanlık harekete geçti! IBAN kiralayanlar dikkat
Bakanlık harekete geçti! IBAN kiralayanlar dikkat
Bakan Şimşek: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında başlayacak
Bakan Şimşek: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında başlayacak
Emekli için yeni formül! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı
Emekli için yeni formül! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı
Kiralık piyasası hareketlendi
Kiralık piyasası hareketlendi
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek

Yerel seçimlerin ardından yeni dönemde AK Parti trolleri de mercek altına aldı. AK Parti kaynaklarının aktardığına göre, "öncelik olarak trol temizliği" yapılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 07:26, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 07:20
Yazdır
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre AK Parti'de mahalli seçimlerin ardından önümüzdeki dönemin yol haritası için çalışmalar sürüyor. Parti strateji heyeti sık sık bir araya gelerek 31 Mart mahalli seçim sonuçlarına yönelik istişarelerde bulunuyor.

Sandık sandık oy kaybının sebeplerini araştıran parti yönetimi, trolleri de mercek altına aldı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti önümüzdeki dönemde trollere karşı yeni mücadele metotları geliştirecek. Beğenmedikleri, hoşlarına gitmeyen kişileri hedef alarak, algı yapan trollerden kurtulmanın yolları aranacak. "AK Partili" görünüp partiye faydadan çok zarar veren ve trol gibi davranan kişilerin partili olmadığı anlatılacak.

VATANDAŞI YANILTIYORLAR

Konu hakkında konuşan parti kaynakları "Seçim analiz çalışmalarımız sürüyor. Oy kaybının bütün sebepleri masaya yatırılıyor ve sosyolojik olarak inceleniyor. Öncelikli konularımız var ama öncelik olarak trol temizliği şart. Troller AK Parti'ye bakışı olumsuz etkiliyor. Asparagas haberler, algı operasyonları ve manipülatif içerikler ile seçmeni yanıltıyorlar. Troller aynı zamanda sadece AK Parti'nin değil hepimizin sorunu. Yeni dönemde bu sorun inşallah çözülecek" değerlendirmesini yaptı.

İLİŞKİLER DENGEYE OTURTULACAK

Trol temizliğinin nasıl yapılacağı henüz netleşmezken, kulislerde, kanuni düzenlemelerin daha caydırıcı şekilde güncelleneceği, teşkilat ile ilişkisi olmayan ancak teşkilattanmış gibi davranarak partiye zarar veren kişilerin ifşa edileceği konuşuluyor. Öte yandan yeni dönemde AK Parti, Meclis ve Külliye'nin dengeye oturtulacağı, birbirine zıt açıklamalara mahal verilmeyeceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber