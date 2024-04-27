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İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınması, İsrail hükümetinin ruh halinin göstergesidir." ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın açıklamasının ardından siyasilerden tepkiler art arda geldi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 07:39, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 07:28
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İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler

Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımının "ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklama" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir. İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Türkiye, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."

CEVDET YILMAZ: İSRAİLLİ BAKANIN ARSIZ SÖYLEMİ YOK HÜKMÜNDEDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrailli bakana tepki gösterdi.

Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Dışişleri Bakanının Sn. Cumhurbaşkanımıza yönelik arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir. Netanyahu yönetimi bu tavrıyla soykırım yapmaktan sanık sandalyesinde oturduğu gerçeğini örtemeyecektir.

Uluslararası kurumlar işlevsiz, kimi yönetimler kayıtsız kalsa da, işlenen insanlık suçları mahkemelerde olduğu gibi insanlık vicdanında ve tarih önünde de yargılanmaktadır.

Hakikat zalimlerin korkulu rüyasıdır.

Sn Cumhurbaşkanımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakikati en güçlü şekilde zalimlerin yüzüne haykırmaya, doğruları savunmaya ve mazlumların sesi olmaya devam edecektir."

ÖMER ÇELİK: BU SEVİYESİZ AÇIKLAMALAR YOK HÜKMÜNDEDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli bakana sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanı, Sn. Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir.

Netanyahu hükümetinin soykırımcı bir barbarlıkla hareket ettiğini ifade ediyor olmamız elbette bu katliam şebekesini rahatsız ediyor.

Cumhurbaşkanımız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir. Tüm uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz."

YILMAZ TUNÇ: İSRAİL HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMEKTEN KAÇAMAYACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın, Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının İsrail hükümetinin çocuk, kadın demeden yaptığı katliamları gizleyemeyeceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Nerede olursa olsun, her platformda daha adil bir dünya için mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin'de ateşkes ve barış sağlanarak akan kanın bir an önce durması için çabalamaktadır. Gözü dönmüş insanlık düşmanı canilerin, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması işte bundandır. İnsan haklarını yok sayarak ve uluslararası hukuku görmezden gelerek kuvözdeki bebekleri dahi öldüren; okulları, sığınma kamplarını, hastaneleri bombalayarak her yeri kana bulayan İsrailli yöneticiler, daima yaptıkları katliamlarla anılacak ve hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacaktır."

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: İSRAİL ER YA DA GEÇ HESAP VERECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'de yaşanan zulme karşın insanlığın ve hakikatin gür sesi olduğunu vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik seviyesiz açıklamaları, siyonist saldırganlığa karşı Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşu ve tüm dünyada yükselen tepkilerin, İsrail Hükümeti nezdinde oluşturduğu tedirginliğin bariz bir göstergesidir. İsrail Hükümeti işlediği savaş suçlarını bu içi boş hamlelerle örtbas etmeyi başaramayacak, uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir."

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir görsel paylaşmıştı.

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