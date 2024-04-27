Konya'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hacı Mütahir Mahallesi, Dr. Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir pastanede oturan Yavuz Çaphan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, silahlı saldırıya uğradı.

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