İyi Parti'de kurultay günü, Akşener'in koltuğu için dört aday yarışıyor

Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
AK Parti'de reform adımları
AK Parti'de reform adımları
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak yolda
Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak yolda
Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden düşüşte
Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden düşüşte
23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheliye dava
23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheliye dava
Erdoğan: İsrail ile tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
Erdoğan: İsrail ile tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
Öğretmene yumruk atan veli, başka öğretmeni de darp etmiş
Öğretmene yumruk atan veli, başka öğretmeni de darp etmiş
Yeni müfredatın içeriğinde neler var?
Yeni müfredatın içeriğinde neler var?
AK Parti'de değişim yolda: 31 Mart'ın hesabı 30 Nisan'da verilecek
AK Parti'de değişim yolda: 31 Mart'ın hesabı 30 Nisan'da verilecek
Taksim terör saldırısı davasında karar
Taksim terör saldırısı davasında karar
Otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları aştı
Otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları aştı
Bakanlık harekete geçti! IBAN kiralayanlar dikkat
Bakanlık harekete geçti! IBAN kiralayanlar dikkat
Bakan Şimşek: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında başlayacak
Bakan Şimşek: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında başlayacak
Emekli için yeni formül! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı
Emekli için yeni formül! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı
Kiralık piyasası hareketlendi
Kiralık piyasası hareketlendi
Ana sayfaHaberler Siyasi

İyi Parti'de kurultay günü, Akşener'in koltuğu için dört aday yarışıyor

Meral Akşener'in, seçim başarısızlığı sebebiyle bırakma kararı aldığı İyi Parti Genel Başkanlığı için bugün olağanüstü kurultay toplanıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 08:42, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 08:43
Yazdır
İyi Parti'de kurultay günü, Akşener'in koltuğu için dört aday yarışıyor

ATO Kongre Salonunda yapılacak kurultayda genel başkanlık seçimi için, Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak. 1.302 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda, genel başkan seçilebilmek için adaylardan birinin delegelerin salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

Kulislere göre, ilk turda hiçbir adayın gerekli çoğunluğa ulaşması beklenmiyor. Akşener'in desteklediği Dervişoğlu ile Koray Aydın arasında geçmesi beklenen genel başkanlık yarışında, ilk turda sonuç alınamazsa, ikinci turda en fazla oy alan iki aday yarışacak.

Parti kulislerinde, ikinci tura kalmaması durumunda, Tolga Akalın'ın Dervişoğlu'nu destekleyeceği belirtiliyor. Genel Başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından, parti organları için de seçime yapılacak.

DELEGE AVINA ÇIKTILAR

Genel başkan adayları desteklerini almak için günlerdir delegelerle adeta köşe kapmaca oynuyor. Özellikle henüz karar vermemiş delegeleri ikna etmek için, adaylar yoğun bir temas trafiği yürütüyor. Ayrıca kurultaya sadece delegeler, il, ilçe başkanları ile belediye başkanlarının yanı sıra, önceki dönem milletvekilleri davet edildi. Hem güvenlik problemi hem taraflar arasında gerginlik çıkmaması hem de salonunun fi ziki kapasitesinin yetersizliği sebebiyle izleyici alınmayacak.

AKŞENER MUAMMASI

Öte yandan, kurultayda Akşener'in de bir veda konuşması yapması bekleniyor. Ancak, parti kulislerinde Akşener'in kurultaya hiç gelmeyebileceği de iddia ediliyor

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber