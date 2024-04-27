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Meteoroloji duyurdu: Birçok kentte sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji tahminlerine göre, Orta ve Doğu Toroslar, Eskişehir, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç Anadolu bölgesinde ise yer toz taşınımı bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 09:09, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 09:10
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Meteoroloji duyurdu: Birçok kentte sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünkü hava tahminlerini yayınladı.

Buna göre, Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ananadolu bölgesinde yer toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: İç Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 23

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 19

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 21

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği talhmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 28

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 32

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 28

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Doğu ve Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 33

Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 29

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 29

Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Eskişehir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı görüleceği bekleniyor.

ANKARA 24

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 27

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 26

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 24

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 23

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 17

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 28

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 28

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 24

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 24

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 27

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 21

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 31

Az bulutlu

GAZİANTEP 32

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 31

Az bulutlu

ŞANLIURFA 34

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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