Meteoroloji duyurdu: Birçok kentte sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji tahminlerine göre, Orta ve Doğu Toroslar, Eskişehir, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç Anadolu bölgesinde ise yer toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünkü hava tahminlerini yayınladı.
Buna göre, Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ananadolu bölgesinde yer toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: İç Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 23
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 19
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 21
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği talhmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 28
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 32
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 25
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 28
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Doğu ve Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 33
Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 29
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 29
Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Eskişehir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı görüleceği bekleniyor.
ANKARA 24
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 27
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 26
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 24
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 23
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 17
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE 28
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 28
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 24
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 24
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 27
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 21
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 31
Az bulutlu
GAZİANTEP 32
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 31
Az bulutlu
ŞANLIURFA 34
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.