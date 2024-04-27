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İstanbul Valisi Gül, Genç Sağlık Sendikası heyetini kabul etti

Genç Sağlık Sendikası Anadolu Şube Başkanı Mehmet Şahin Kaplan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyarette etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 09:18, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 09:22
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İstanbul Valisi Gül, Genç Sağlık Sendikası heyetini kabul etti

İstanbul'da çalışan sağlık çalışanlarının sorunlarının konuşulduğu sohbette şube başkanı Kaplan, hastanelerin daha güvenli bir hale getirilmesinden, sağlık çalışanları için indirimli ulaşıma kadar pek çok farklı konuda destek istedi.

Ziyareti değerlendiren Genç Sağlık Sendikası Anadolu Şube Başkanı Şahin Kaplan, İstanbul valisi sayın Davut Gül'ün nazik misafirperverliği, hoş sohbeti ve sağlık çalışanlarına yönelik desteği için teşekkür etti.

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