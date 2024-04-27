Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
İşte kira getirisi en yüksek şehirler! Dikkat çeken Ankara detayı
İşte kira getirisi en yüksek şehirler! Dikkat çeken Ankara detayı
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
AK Parti'de reform adımları
AK Parti'de reform adımları
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak yolda
Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak yolda
Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden düşüşte
Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden düşüşte
23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheliye dava
23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheliye dava
Erdoğan: İsrail ile tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
Erdoğan: İsrail ile tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
Öğretmene yumruk atan veli, başka öğretmeni de darp etmiş
Öğretmene yumruk atan veli, başka öğretmeni de darp etmiş
Yeni müfredatın içeriğinde neler var?
Yeni müfredatın içeriğinde neler var?
AK Parti'de değişim yolda: 31 Mart'ın hesabı 30 Nisan'da verilecek
AK Parti'de değişim yolda: 31 Mart'ın hesabı 30 Nisan'da verilecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira

Dünya evine girmeye hazırlanan çiftler için artık evet demenin bedeli 500 bin liradan başlıyor. TESK Genel Başkanı Palandöken, iğneden ipleğe gelen zamlara dikkat çekip gelin ve damada takılan altınların da artık maliyeti karşılamadığını söyledi. Palandöken, yetkililere evlenecek gençler için sıfır faizli destek kredi çağrısı yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 12:34, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 12:13
Yazdır
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira

Havaların ısınmasıyla düğün sezonu başladı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de evliliklerin ekonomiye yansımasını değerlendirip ortalama düğün yapmanın maliyetini açıkladı.

Beyaz eşyadan oturma grubuna, düğün salonundan ziynet eşyalarına kadar yapılan harcamaların 500 bin liradan başladığını kaydeden Palandöken, "Döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyona bağlı olarak tüm ürün ve hizmetlerde çok ciddi fiyat artışları var. Düğünlerin vazgeçilmezi altının fiyatı son 1 yılda yüzde 100'e yakın arttı.

DÜĞÜNDEN GELENLER DE MALİYETİ KARŞILAMIYOR

Eskiden gelin damada gelen altınlar düğün maliyetini önemli ölçüde karşılardı şimdi o da hayal oldu. Öte yandan düğün salonu kiralarındaki astronomik artış, beyaz eşya ve elektronik eşyalardaki fiyat artışları hesaba katıldığında gençlerimiz işsizlik ve ekonomik nedenler yüzünden evliliği geciktirebiliyor.

SIFIR FAİZLİ DESTEK ÇAĞRISI

Devletimiz gençleri evliliğe teşvik etmek için elinden geleni yapıyor. Birtakım teşvik ve destekler var ancak tüm çiftler için sıfır faizli destek kredilerinden yararlanma imkanlarının sağlanması çok önemli. Bu hem çiftlerin düğün masraflarına katkı hem de kuracakları yuvalarla ekonomiye katkıları bakımından çok önemli olacak" diye konuştu.

DÜĞÜNLERİN PİYASAYA KATKISI 300 MİLYAR LİRA

Gençlerin dünya evine girmesi ve piyasaların canlanmasında düğünlerin önemli bir yeri olduğuna değinen Palandöken, "Geçtiğimiz yılın TÜİK verilerine göre düğün sektörü piyasaya 300 milyar TL'lik ekonomik katkı sağladı.

İğneden ipliğe yapılan düğün alışverişleri ise emlakçıdan taksiciye, matbaacıdan organizasyoncuya kadar çok sayıda sektöre doğrudan kazanç kapısı oluyor. Bu yıl dünya evine girecek gençlerimizin mağdur olmaması için firmalar elini taşın altına koyarak yeni evlenecek çiftlere özel kampanya ve indirimler yapmalı.

Öte yandan bu düğün sezonunda alışveriş yapacak vatandaşlarımız güven, memnuniyet, garanti ve kayıt dışılığı önlemek adına bir sıkıntı yaşamamak için bildiği ve güvendiği esnafı tercih etmeli" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber