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Ankara-Sivas YHT 1 yaşında

Geçen yıl 26 Nisan'da hizmete alınan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı'nda şimdiye kadar 1 milyon kişi seyahat etti. Hatla Ankara ile Sivas arasındaki 12 saat olan seyahat süresi 2 saate indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 12:49, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 12:42
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Ankara-Sivas YHT 1 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın hizmete alınmasının 1. yıl dönümüne erişilmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Ankara-Sivas arasında yüksek hızlı trenlerin günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletildiğini kaydeden Uraloğlu, "Ankara-Sivas arasında hızlı trenlerle 1 yılda 1 milyon kişi seyahat etti. Günlük ortalama 2 bin 500'den fazla yolcu taşınırken, günlük en yüksek yolcu sayısı 4 bin 209 kişi oldu. Hizmete alınan bu hızlı tren hattıyla, Ankara ile Sivas arasındaki 12 saat olan seyahat süresini de 2 saate indirdik." bilgisini verdi.

Uraloğlu, güzergah üzerindeki illerde yaşayan vatandaşların da yüksek hızlı trenle tanıştığını belirterek, "Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, Ankara-Yozgat arası 1 saate düşürüldü. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Ankara-Sivas YHT ile şehirler arası seyahat süresi kısaldı, konforu arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Hizmete alınan yüksek hızlı tren hattıyla Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ın da Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağına bağlandığına işaret eden Uraloğlu, bu illerde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşın YHT ile seyahat etme imkanına kavuştuğunu vurguladı.

Ankara-Sivas YHT seferlerinin Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas istasyonlarında durduğunu belirten Uraloğlu, "13 Mart 2024'te hizmete giren Sorgun YHT Garı ve Akdağmadeni YHT İstasyonu ile duruş noktalarını artırdık. Sorgun YHT Garı 240 bin, Akdağmadeni YHT İstasyonu ise 135 bin yolcu kapasitesine sahip. Aynı zamanda Sivas-Malatya Bölgesel Treni ile YHT bağlantılı kombine taşımacılık yapılabiliyor. Böylece Malatya'ya ulaşmak daha konforlu ve daha kısa zaman alıyor." ifadelerini kullandı.

"4 Mayıs itibarıyla Sivas-İstanbul arasında ekspres ve aktarmasız YHT seferleri başlıyor"

Uraloğlu, Bakanlık olarak yaptıkları her hizmeti vatandaşın ihtiyacı ve talepleri doğrultusunda hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaları tamamladık. 4 Mayıs'tan itibaren Sivas-İstanbul arasında ekspres ve aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerimiz başlayacak. Sivas'tan saat 13.00'te hareket ederek İstanbul'a 20.08'de, İstanbul'dan da 08.40'ta hareket ederek Sivas'a 15.58'de ulaşacak. İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek."

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