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Özgür Özel, Erdoğan'la hangi konuları konuşacağını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde hangi konuları gündeme getireceğini anlattı. Özel, Erdoğan'la görüşmesinde, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay'ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs'ta Taksim'in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politika konularını masaya getireceğini söyledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 13:05, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 13:02
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Özgür Özel, Erdoğan'la hangi konuları konuşacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan ve Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı.

Görüşmenin günü ve yeri henüz belli değil.

Siyasi gündemin ilk sırasında yer alan görüşmeye ilişkin CHP lideri Özel'den yeni bir açıklama geldi.

Özel, görüşmede hangi konuları masaya getireceğini anlattı.

Sözcü gazetesine konuşan Özel, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay'ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs'ta Taksim'in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politikadaki durumu gündeme getireceğini söyledi.

"MEVCUT ANAYASA'YA UYULMADI"

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi önerisini ileteceğini anlatan Özel, anayasa değişikliği konusu gündeme geldiğinde ise "Mevcut Anayasa'ya uyulmadı." görüşünü savunacağını anlattı.

"VİZE SORUNU BİRLİKTE ÇÖZÜLMELİ"

"Biz Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz ama biz yurtdışında olduğumuzda Türkiye'nin partisiyiz." ifadelerini kullanan Özgür Özel, vize sorununun iktidar ve muhalefetin işbirliğiyle halledilmesi gerektiğini söyledi.

FİLİSTİN HASSASİYETİNİ ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Filistin konusundaki hassasiyetlerini de anlatacağını söyleyen Özgür Özel, "Filistin için dünyadaki 140 lidere mektup yazdım. Bunların 18'i cumhurbaşkanı ile başbakan. Çok yakında Filistin'e Ramallah'a gideceğim. Azerbaycan'a gideceğim." diye konuştu.

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