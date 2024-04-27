Malatya'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavga bir kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, Kırsal Eğin Mahallesi'nde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

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