Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir çift hayatını kaybetti
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü ile eşi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 15:00, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:56
B.Ö. idaresindeki 40 NC 278 plakalı otomobil, Çiçekdağı-Yerköy kara yolunda M.Ç'nin kullandığı 06 DOE 049 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, B.Ö. ile yanındaki eşi M.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan diğer sürücü M.Ç. ise Çiçekdağı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.