Erdoğan'dan akaryakıt istasyonu ziyareti

Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Vahdettin Köşkü'ne ilerleyen Erdoğan'ın konvoyu Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Erdoğan makam aracından inerek çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Bir süre burada kalan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzergahı boyunca çocuklara da oyuncak hediye etti.