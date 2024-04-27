İstanbul'da 'Mahzen-33' operasyonları: 16 gözaltı
İstanbul'un Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde düzenlenen "Mahzen-33" operasyonlarında, 16 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 15:32, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 15:36
İstanbul'un Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde düzenlenen "Mahzen-33" operasyonlarında, 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul'un Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde düzenlenen "MAHZEN-33" operasyonlarında;Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 27, 2024
📌Yağma,
📌İş Yeri Kurşunlaması,
📌Çok Sayıda Silah Bulundurmak,
📌Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,
📌Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti,
📌Tehdit ve Hakaret. pic.twitter.com/QBnOGZLKIy