İstanbul'da 'Mahzen-33' operasyonları: 16 gözaltı

İstanbul'un Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde düzenlenen "MAHZEN-33" operasyonlarında; 📌Yağma, 📌İş Yeri Kurşunlaması, 📌Çok Sayıda Silah Bulundurmak, 📌Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 📌Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti, 📌Tehdit ve Hakaret. pic.twitter.com/QBnOGZLKIy

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net