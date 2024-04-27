Fenerbahçe'nin yeni yüksek divan kurulu başkanı belli oldu
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 17:15, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 17:08
Fenerbahçe'nin yeni yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu oldu. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı.
Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.
Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.
Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:
Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).