Sakarya'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 12 yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde doğa yürüyüşünden döndükleri öğrenilen üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır toplam 12 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 18:31, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 18:32
Pamukova Eskiyayla Mahallesi mevkiinde Akçay'a gittikleri doğa yürüyüşünden dönmekte olan ve içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.