Fenerbahçe'de İsmail Yüksek oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın 12'nci dakikasında orta alanın taç çizgisine yakın bölümünde topu kontrol eden İsmail Yüksek, pas vermek isterken yerde kaldı.

Oyun bir süre devam ederken İsmail'in kenara işaretinin ardından mücadele durdu ve milli oyuncu kenara geldi.

DENEDİ AMA OLMADI

Yedek kulübesinin önünde tedavi gören 25 yaşındaki oyuncu, yeniden oyuna dahil oldu.

Yüksek, 17'nci dakikada kendisini bir kez daha yere bıraktı. İsmail, 19'uncu dakikada yerini Krunic'e bırakırken, sahada 8 yabancısı olan Fenerbahçe'de Becao'nun yerine Çağlar Söyüncü oyuna girmek zorunda kaldı.