Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan, Fidan ile Yerapetritis'in görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Sayın Yunanistan Başbakanı'nın (Kiryakos Miçotakis) önümüzdeki dönemde Ankara'ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları bugün Londra'da bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı."