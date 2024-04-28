Çorum'da karakol komutanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde Hacıhamza Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 07:09, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 07:11
Tombuloğlu idaresindeki 19 ACG 624 plakalı otomobil, D100 kara yolu Hacıhamza köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Tombuloğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kargı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.