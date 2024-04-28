Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 07:16, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 07:12
Zeytinbeli Mahallesi'ndeki düğünde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi tabancayla başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.