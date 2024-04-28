Etiket kartellerine jet soruşturma!

Meclis'te anayasa mesaisi
Meclis'te anayasa mesaisi
Beyaz et satışına yeni düzenleme yolda
Beyaz et satışına yeni düzenleme yolda
Matematik dersi korkutmayacak keşfettirecek
Matematik dersi korkutmayacak keşfettirecek
Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte hisse bedelleri
Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte hisse bedelleri
AK Parti'de il ve ilçelere neşter vurulacak
AK Parti'de il ve ilçelere neşter vurulacak
İnşaat sektörüne operasyon çekiliyor
İnşaat sektörüne operasyon çekiliyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
Gözler öğretmen atamalarına çevrildi
Gözler öğretmen atamalarına çevrildi
6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meral Akşener: Bugün emaneti devretme günü
Meral Akşener: Bugün emaneti devretme günü
Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili önemli düzenleme
Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili önemli düzenleme
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
İşte kira getirisi en yüksek şehirler! Dikkat çeken Ankara detayı
İşte kira getirisi en yüksek şehirler! Dikkat çeken Ankara detayı
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
AK Parti'de reform adımları
AK Parti'de reform adımları
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Etiket kartellerine jet soruşturma!

Aralarında anlaşarak piyasanın fiyatlarıyla oynayan ve kendi lehlerinde fahiş zam uygulayan "her sektördeki" vurguncular, uzun zaman alan teftiş, raporlama ve soruşturmaların arkasına sığınamayacak. Yeni tebliğle vatandaşları mağdur eden fırsatçıların ceza almaları, çok daha kısa sürelere iniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 07:41, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 07:23
Yazdır
Etiket kartellerine jet soruşturma!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; fahiş fiyatlara verilen cezaların arttırılmasını öngören taslakta, haksız rekabete yönelik yeni düzenlemeler yapılacak. AK Parti Grup yönetimi ve Ticaret Bakanlığının çalışmalarını tamamlama aşamasına geldiği taslağa göre, birkaç firmanın aralarında anlaşarak bir ürün veya hizmetin fiyatını diğer firmaların zararına olacak şekilde belirlemeleri, anlaşmalı fiyat artışları veya fahiş fiyatlar uygulanması, piyasayı bozacak şekilde tekelleşmeye gitmelerine yönelik ceza süreçleri hızlı işletilecek. Rekabet Kurumunun ihbar üzerine veya resen başlatacakları soruşturmalarda aylar süren süreçler kısa sürede tamamlanacak. Bu düzenleme ile piyasalarda haksız rekabet oluşması ve vatandaşın mağdur edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÖN BULGULAR YETERLİ OLACAK
AK Parti hukukçuları "Haksız fiyat artışları veya piyasada birkaç firmanın anlaşarak fiyat artırması gibi konulardaki teftiş ve soruşturma süreçleri çok uzun. Tedbir alana kadar uzun süre geçiyor. Bu tür durumlarda kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyor. Buna yönelik yeni bir yöntem gündeme gelecek. Denetim ve raporlama süreçleri kısalacak. Rekabet Kurumu bir soruşturma başlatıyorsa, bu soruşturma ile ilgili ön rapor ortaya çıkar çıkmaz tedbir alınacak. Sadece gıda ürünleri için değil, cam sanayi, çimento veya başka bir sektör için de geçerli olacak. İhtar süreçleri de kısaltılacak. Çünkü, bu tür durumlarda örneğin bir soruşturma başlatılmışsa denetim ve raporlar hazırlanana kadar aylar geçiyor. O an bunun önlenmesi gerekiyor ama raporun hazırlık süreçleri nedeniyle tedbir alınması da uzun sürüyor. Ön bulgularla hazırlanan rapor neticesinde tedbir alınabilecek. Kamuoyunun beklentisi de bu tedbirlerin kısa sürede alınması yönünde" değerlendirmesini yaptı.

FAHİŞ FİYATA KATLAMALI CEZA
Taslakla, ayrıca fahiş fiyat uygulamalarına verilen para cezaları da caydırıcı olacak şekilde artırılıyor. Cezalarda üst sınır 2 milyon liradan 11 milyon liraya yükseltilirken, fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan iş yerlerine kademeli şekilde kapatma cezası da öngörülüyor.

AYM İPTAL ETMİŞTİ
Anayasa Mahkemesi (AYM), Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapma yetkisini, anayasaya aykırı bularak 2023 Ağustos'unda iptal etmiş, yeni düzenleme için 9 aylık süre belirlemişti. Bu süre 1 Mayıs'ta dolacak. AYM'nin iptal gerekçesinde kurula düzenleme yapma yetkisi tanınmasının, teşebbüs özgürlüğüne sınırlama getirmek olduğu belirtilmişti. Yeni taslağın da AYM'nin iptal gerekçesi doğrultusunda düzenlemeler içermesine dikkat edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber