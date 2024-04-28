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Filistin meselesi müfredata girdi

Yeni müfredatta, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine güncel gelişmeler doğrultusunda eklemeler yapıldı. Daha önce 'Siyonizm Sorunu' olarak ele alınan konu, 'Siyonist hareketler, Filistin meselesi ve sömürgeciliğin şekil değiştirmesi' şeklinde genişletildi. 'Pontus Meselesi, Ermeni Sorunu' başlıkları 'Asılsız Pontus İddiaları, Asılsız Ermeni İddiaları" şeklinde değiştirildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 07:58, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 07:33
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Filistin meselesi müfredata girdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyunun görüşüne açılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatta beceri odaklı, sadeleştirilmiş içerikte öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkan sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlendi. Birçok konuda güncellemeler yapıldı. Müfredat taslağında T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde bazı konu başlıkları yeniden düzenlendi.

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI

Ders kapsamında ortaokul için teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitime vurgu yapıldı. Konu çerçevesinde, sınıf, okul, kütüphane, laboratuvar, beceri ve tasarım atölyeleri, okul bahçeleri gibi okul içi öğrenme ortamlarının yanı sıra imkan dahilinde tarihi mekanlar, anıtlar, savaş alanları, sergiler, kütüphaneler, müzeler, milli parklar, kültür merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, araştırma enstitüleri, resmi ve özel kurum ile kuruluşlar gibi okul dışı öğrenme ortamlarından da yararlanılması gerektiği belirtildi.

GÜNCEL KONULAR EKLENDİ

Ortaöğretim programında ise önceki konulara eklemeler yapıldı, bazı ifadeler güncellendi. Daha önce "Siyonizm Sorunu" olarak ele alınan konu, "Siyonist Hareketler, Filistin Meselesi ve sömürgeciliğin şekil değiştirmesi" şeklinde genişletildi. Halihazırda kullanılan müfredatta, "Pontus Meselesi, Ermeni Sorunu" başlıklarıyla yer alan içerikler, "Asılsız Pontus İddiaları, Asılsız Ermeni İddiaları" şeklinde değiştirildi. Taslakta, "Dağlık Karabağ Sorunu", "Türkiye'nin deniz jeopolitiği", "sığınmacı sorunu" gibi konular da güncellenerek yer aldı.

BM İÇİN RAPOR HAZIRLANACAK

Öğretmenlere yönelik önerilere de yer verilen taslakta, öğrencilerden, BM'ye sunmak üzere, "Kıbrıs'taki Türklerin uğradığı haksızlıklar" ile ilgili rapor hazırlamalarının istenebileceği belirtildi. Öğrencilerden, ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatlar hakkında araştırma yapmaları ve elde ettikleri mücadelenin Türkiye'nin demokratikleşmesi sürecine etkileri üzerinde durmaları istenecek. Öğrenciler ders kapsamında "Şehit Diplomatlar Albümü" oluşturacak.

PKK/PYD, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri üzerinden milli güvenliği tehdit eden unsurların ve terörle mücadelenin Türkiye'nin demokratikleşmesi sürecine etkileri üzerinde durulacak.

YUMUŞAK GÜÇLER OKULDA ÖĞRENİLECEK

Öğrenciler, girişimci ve insani dış politika anlayışı çerçevesinde Türkiye'nin faaliyetlerini analiz edecek. TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TÜRKSOY, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfının çalışmaları üzerinden Türkiye'nin kültürel diplomasi çabaları örneklendirilecek.

MERVE SAFA AKINTÜRK

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