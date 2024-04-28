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Polislere destek için polis merkezine akın ettiler

Adıyaman'da polis merkezinde yaşanılan kan donduran olayı yanlış anlayarak terör saldırısı diye düşünen Adıyaman halkı, polislere destek için polis merkezine akın etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 08:08, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 07:39
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Polislere destek için polis merkezine akın ettiler

Akşam saatlerinde Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde polis memuru S.U.Ş., kendisine ait beylik tabancasıyla polis merkezi amiri Başkomiser Kamuran Ü.'yü ve asayiş şube ekipler amiri Gökhan Ö.'yü vurarak şehit etmişti. Saldırıyı gerçekleştiren S.U.Ş., ise burada bulunan polis memurları tarafından açılan ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Polis merkezinde ateşlenen silah sesleri ve olay yerine sevk edilen ambulans ile polis siren seslerini duyan vatandaşlar olayın terör saldırısı olduğunu düşünerek adeta polis merkezine akın etti. Polislere destek vermek için koşan Adıyamanlılar, polis merkezi önüne geldikleri zaman gerçeği öğrendi. Olayın terör saldırısı olmadığını öğrenen Adıyaman halkı daha sonra polis merkezi önünde bulunan polis memurlarına baş sağlığı dileyerek olay yerinden ayrıldı.

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