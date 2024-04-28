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Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte hisse bedelleri

Yaklaşan bayram öncesinde kurbanlık fiyatları belirlendi. Büyükbaş canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında, küçükbaş ise 250 ila 300 TL arasında olacak. Bu durumda küçükbaşın fiyatı 13 bin TL'den başlayacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 08:27, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 08:32
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Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte hisse bedelleri

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı için vatandaşın kurbanlık arayışı başladı. Bu yıl artan et fiyatlarına paralel kurbanlık fiyatları da geçen yıla göre iki katına yakın artış gösterdi. Buna göre büyükbaşta canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında, küçükbaşta ise 250 ila 300 TL arasında olacak. Bu durumda küçükbaş fiyatı 13 bin ila 20 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise hisse fiyatı 20 bin ila 30 bin TL arasında seyredecek.

3.3 MİLYON HAYVAN

Her yıl Kurban Bayramı'nda 2.5 milyon adet küçükbaş, 800 bin civarında da büyükbaş hayvan pazara iniyor. Ancak bu yıl geçmiş yıllara göre satış miktarında düşüş bekleniyor. Sektör oyuncuları, pazara çıkan hayvan sayısının da yüzde 20 düşük olacağını belirtiyor.

VEKALET ARTACAK

Dernek ya da vakıflar henüz kurbanlık fiyatlarını açıklamadı. Vekalet yoluyla yurtiçi kesimlerde bu fiyatın yüzde 30 gerisinde olması bekleniyor.
Kurbanlık bağışının ağırlıkla yapıldığı Afrika'da Sudan gibi ülkelerde ise etin kilogram fiyatının Türkiye'nin üçte biri kadar olduğuna dikkati çeken sektör oyuncuları, burada vekaletle kesilecek olan kurbanlıklar Türkiye'nin yarı fiyatı olacağını, o nedenle bu yıl vekaletle kesimde artış beklediklerini kaydediyor. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, besicilerin kurban bayramı için hazırlıklara başladığını, bayrama 10 gün kala da pazarlara ineceklerini söyledi.
Yücesan, "Ülkemizde ortalama 2.5 milyon adet küçükbaş, 800 bin adet da büyükbaş hayvan kurban olarak kesiliyor. Ancak 2019'da yaşanan pandemi etkisiyle arztalep dengesinin bozulmasıyla bu miktarlarda günümüze kadar yüzde 20 gibi bir azalma meydana geldi" dedi. Bu yıl büyükbaş hayvan canlı kilogram fiyatının 280-340 TL, küçükbaşın ise 250-300 TL olacağını aktaran Yücesan, "Bu fiyatlar, bir önceki yıla göre yüzde 80-90 artışa tekabül ediyor. O nedenle bu yıl da bir düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 30'U YARDIM KURULUŞLARINA

Kurbanlıklarda yıllık ortalama 10 milyon hisse oluştuğunu anlatan Yücesan, "Bu hissenin yüzde 30'una yakını Mehmetçik Vakfı, Kızılay Derneği gibi birçok yardım kurumu tarafından vekalet yöntemiyle kesiliyor. Geri kalan kısmı toplu kesim yerleri başta olmak üzere münferit çalışmışlarda bizzat nezaret edilerek kesilir" dedi. Kurbanlık bağışının ağırlıkla yapıldığı Sudan gibi ülkelerde ise etin kilogram fiyatının Türkiye'nin üçte biri olduğuna dikkati çeken sektör oyuncuları, "Türkiye'de etin kilosu 12 dolar. Başta Sudan olmak üzere Sudan gibi ülkelerde ise 4 dolar. Dolayısıyla burada vekaletle kesilecek olan kurbanlıklar Türkiye'nin yarı fiyatı olacaktır. O nedenle bu yıl yurtdışı vekaletle kesimde artış bekliyoruz" diye konuştu.

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