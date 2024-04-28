Tiktok sapkınlığı sınır tanımıyor

Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan ve 177 bin takipçisi bulunan M.C. adlı kadın, yaptığı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladı.



Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden kullanıcının bu hareketi tepkileri de beraberinde getirdi.



7 YAŞINDAKİ KIZINI DÖVDÜ, OĞLUNU BANYOYA KİLİTLEDİ

Açtığı canlı yayınlarda kendisine sarılmak isteyen çocuklarını tersleyen anne M.C, yayın esnasında 7 yaşındaki kızını dövdü.

Oğlunu da rahat canlı yapabilmek için banyoya kilitleyen kadın, çocuklarıyla ilgilenmediğini söyleyen sosyal medya kullanıcılarına da hakaret etti.



Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edip, SMA hastalarına yardım edenleri de eleştirdi.



CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Canlı yayın sırasında kafasını çarparak yaralanan oğlu M'yi kucağına alarak yayına devam eden kadının hastaneden sonra iki çocuğunu da yeni tanıdığı komşusuna bırakarak yemeğe gittiği ortaya çıktı.

Yemek yediği sırada yine canlı yayın açan kadın, polisleri görünce neye uğurladığını şaşırdı. Polislere, "TikTok belim gelir kapım. Beni şikayet edenlerden şikayetçiyim" diyen M.C, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karagül isimli sosyal medya kullanıcısı M.C hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan M.C. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de inceleme başlattı.



Yaptığı canlı yayında sosyal hizmetlerden arandığını, gözetim ve inceleme altına alındığını belirten M.C, takipçilerine "Ne olur bana dua edin çocuklarımı elimden almasınlar" dedi.

Ali ALTUNTAŞ





