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Matematik dersi korkutmayacak keşfettirecek

İlkokuldan lise sona kadar matematik yeniden kurgulandı. Birçok konu üst sınıflara aktarılırken, müfredattan çıkarılan integral yerine, limit ve türeve odaklanıldı. Amaç, matematiğin korkulan değil sevilen ve keşfedilen bir ders olması...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 08:53, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 08:58
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Matematik dersi korkutmayacak keşfettirecek

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığının yeni müfredat taslağını kamuoyuyla paylaşmasının yankıları sürüyor. Bir hafta askıda kalacak müfredat için adeta öneri yağmaya başladı. Talep gelmesi durumunda bir haftalık askı süresi uzatılabilecek. Model yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte kademeli olarak uygulanmaya başlanacak.

EZBERLENEN DEĞİL KEŞFEDİLEN BİR DERS OLMALI

En çok merak edilen derslerden biri matematik. Bakanlık, matematiğin korkulan değil sevilen, ezberlenen değil keşfedilen bir ders olmasını hedefledi. Bu doğrultuda bir takım düzenlemelere gidildi. Öncelikle "sayılar", "geometri" ve "istatistik ve olasılık" konularının ilkokuldan liseye kadar ilişkisel ve tutarlı bir biçimde nasıl yerleştirilmesi gerektiğine odaklanıldı. Komisyonlar da matematik öğrenme hedefleriyle ilgili içerikleri belirledi ve tema düzenlerini oluşturdu.

KAÇINCI SINIFTA NELERE YER VERİLDİ?

Ortaokul matematik dersinde öğrencileri zorlayıcı içerikler orta öğretime taşındı ve bu sayede ortaokul düzeyinde daha kavramsal ilişkilere yer verildi, disiplinler arası ilişkileri destekleyecek içerik ve yaklaşımlar daha çok ön planda tutuldu. Sadeleştirmeler kapsamında, ilkokul 1. sınıfta "kesirler, zaman, sıvı ölçme, standart ölçme araçları ile işlem süreçleri, takvim okuma" konuları kaldırılarak ikinci sınıftan itibaren verilmeye başlayacak.

İlkokul 3. sınıfta Romen rakamları öğrenme hedefi olarak verilmedi, zaman ölçme ile ilgili olarak öğretme-öğrenme uygulamalarına yansıtıldı. Sütun grafiği 5. sınıfa aktarıldı, alan ölçme tamamen ilkokuldan kaldırıldı.

4. sınıftaki ışın doğru parçası düzlem konuları 5. sınıfa aktarıldı. İlkokul 1. sınıfl ara, şipşak (nokta sayılama) sayma, şekil örüntüleri, kodlama ve algoritma aktiviteleri eklendi. İlkokul 3. sınıfl ara algoritma eklendi. İlkokul 4. sınıflara, denk kesir ve günlük hayatta karşılaşılan olasılık durumları eklendi.

Matematiksel içeriklerle ilişkili algoritma konusu da programa dahil edildi. Matematik ve algoritma-bilişim ilişkisi ilk defa bu programda, matematik öğrenme ve öğretme süreçlerine hizmet edecek şekilde kurgulandı. Sayılar, cebir ve fonksiyonlarla ilgili konular, fonksiyonlar merkeze alınarak yeniden tasarlandı.

Kümeler ve mantık konuları diğer konulara entegre edilerek yeniden yapılandırıldı. Lisede, halihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmedi, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alındı.

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