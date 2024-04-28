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Eşi boşanmak isteyince evi ateşe verdi

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşinin evini ateşe veren koca, eşini arayarak 'evin yanıyor git kurtar' dedi. Yangın sonrası 5 katlı bina tahliye edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 10:13, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 10:53
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Eşi boşanmak isteyince evi ateşe verdi

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan M.A. (30) ile N.Ö.A. (26) ayrı yaşamaya başladı. Boşanmak istediğini kocası M.A.'ya ileten N.Ö.A., eşi tarafından büyük bir tepkiye maruz kaldı. Evden ayrılan M.A., eşyalarını da alarak annesinin yanına yerleşti. Geçen süre zarfında eşini ikna edemeyen öfkeli koca M.A., gece saat 02.00 sıralarında birlikte yaşadıkları evin önüne geldi.

Çarşafları yakarak evi ateşe verdi

Evde kimsenin bulunmadığı gören M.A., evdeki çarşafları ateşe verdi. Kısa sürede tutuşan çarşaflar tüm evi sardı. Gece yarısı neye uğradığını bilmeyen tüm apartman sakinleri tahliye edildi. Tüm binayı dumanlar sararken bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisinden ayrılmak isteyen karısını arayarak evin yandığını haber etti

Evin içerisini alevler kaplarken, kendini dışarı atan M.A., telefon ile kendisinden boşanmak isteyen eşini arayarak 'Evin yanıyor. Git kurtar' dedi. Olay yerine gelen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.A.'yı olaydan kısa bir süre sonra kaçarken, kıskıvrak yakaladı.

Emniyete götüren M.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşiyle kendisinin kalp pili olduğunu ve canlarını zor kurtardığını söyleyen üst komşu Süleyman Hancıoğlu, "Gece 2-3 sıralarında gürültüye uyandık. Ayrılmak istemiş eşi, kocası ayrılmak istememiş. Evi yakmış ve kaçıyor. Dumanlar çıkınca çıkamadık bizde. Hanımında benim kalp pili var. Bir türlü dışarı çıkamadık. Herkes uyku sersemi olduğu için kimse ne yapacağını bilmiyor. Bütün bina duman içerisinde kaldı. Bina oturulacak gibi değil. Zehirleniyorduk. En çok zararı da ben gördüm" dedi.

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