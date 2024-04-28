Tokat'ta kene istilası: Her yerde kene var

Bakanlıktan otelde alınan 'Milliyet Farkı' ücretine açıklama
Bakanlıktan otelde alınan 'Milliyet Farkı' ücretine açıklama
Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor
Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor
EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma Meclisi yarın toplanıyor
Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma Meclisi yarın toplanıyor
Yeni müfredatta fen bilimleri 'bilimsel keşif' odaklı kurgulandı
Yeni müfredatta fen bilimleri 'bilimsel keşif' odaklı kurgulandı
Koca Yusuf, Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
Koca Yusuf, Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Beyaz et satışına yeni düzenleme yolda
Beyaz et satışına yeni düzenleme yolda
Matematik dersi korkutmayacak keşfettirecek
Matematik dersi korkutmayacak keşfettirecek
Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte hisse bedelleri
Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte hisse bedelleri
AK Parti'de il ve ilçelere neşter vurulacak
AK Parti'de il ve ilçelere neşter vurulacak
İnşaat sektörüne operasyon çekiliyor
İnşaat sektörüne operasyon çekiliyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
Gözler öğretmen atamalarına çevrildi
Gözler öğretmen atamalarına çevrildi
6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meral Akşener: Bugün emaneti devretme günü
Meral Akşener: Bugün emaneti devretme günü
Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili önemli düzenleme
Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili önemli düzenleme
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
İşte kira getirisi en yüksek şehirler! Dikkat çeken Ankara detayı
İşte kira getirisi en yüksek şehirler! Dikkat çeken Ankara detayı
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
AK Parti'de reform adımları
AK Parti'de reform adımları
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Tokat'ta kene istilası: Her yerde kene var

Sıcak havaların etkili olduğu Tokat'ta kene popülasyonu köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu sene diğer yıllara göre kene popülasyonunda artış yaşandığını belirten köy sakinleri yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 11:12, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 11:36
Yazdır
Tokat'ta kene istilası: Her yerde kene var

Tokat il merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Güzeldere köyünde kene popülasyonu köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu sene diğer yıllara göre kene popülasyonunda artış yaşandığını belirten köy sakinleri yetkililere çağrıda bulundu. Kış aylarında kar yağmaması ve göçebe kuşların köye gelmesiyle birlikte kene sayısının arttığını dile getiren köylüler, köylerinin bir an önce ilaçlanması gerektiğini vurguladı.

Güzeldere köyünde yaşayan Cemil Kaya, daha önce kendisinin 2 defa kene tarafından ısırıldığını söyledi. Kaya, "Kar yağmadı, yağmur yağmadı, leylekler de geri geldi. Şu anda her tarafta kene var. Kendimizi korumaya çalışıyoruz ama ne kadar koruyacağız. Tarlaya da gidiyoruz, dağa da çıkıyoruz. Kene bu yıl her yerde var. Köyün ilaçlanmasını istiyoruz. Devlete çağrımız. Dönsün dönsün ilaçlasınlar. 2 yıl boyunca beni peş peşe 2 defa kene tuttu. Pazar ilçesindeki hastanede aldırarak kan tahlili verdik. Şükür sıkıntı çıkmadı. Bu sene henüz tutmadı ama tutmayacak diye de bir kural yok. Her yerde kene var" şeklinde konuştu.

Köy sakinleri sıcak havaların etkisiyle sayısında artış gösteren kene nedeniyle köylerinin ilaçlanmasını istiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber