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DEAŞ'a yönelik 'Bozdoğan-31' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 11:20, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 11:38
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DEAŞ'a yönelik 'Bozdoğan-31' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten, Adana'da 6, Aydın'da 1, Çorum'da 13, Gaziantep'te 2, Kayseri'de 4 ve Mersin'de 12 olmak üzere 38 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

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