Korhan Berzeg'in kafatası ile ayak kemikleri aranıyor

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan aramalardan sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü. Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan'da saat 13.30 sıralarında, Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Cumhuriyet savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından, kemik parçaları ile kıyafet ve malzemeler incelenmek üzere alındı.

KAYBOLDUKTAN 316 GÜN SONRA ÖLDÜĞÜ KESİNLEŞTİ

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, kızı Nisa Berzeg'ten alınan kan örneğiyle eşleştirilmek üzere, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan analizde, kemik parçaları ile kan örneğinin DNA'sının eşleştiği ve kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu açıklandı.

Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, Korhan Berzeg'in kesin ölüm nedeninin adli tıpta yapılacak incelemenin ardından belli olacağını, bu incelemenin ise 2-3 hafta sürebileceğini belirtti. Kemiklerin Korhan Berzeg'in doğduğu Armutlu Mahallesi'nde toprağa verilmesinin düşünüldüğünü söyleyen Akkaş, "Kemikler ancak adli tıptaki çalışmaların sonrasında toprağa verilebilecek" dedi.

KADAVRA ARAMA KÖPEĞİ 'DUMAN', 1 KEMİK PARÇASI DAHA BULDU

Bölgede 3 kadavra arama köpeği ve 62 personelle yürütülen çalışmaların 3'üncü gününde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından kullanıcısıyla birlikte bölgeye sevk edilen 3 yaşındaki Belçika Malinois'i kadavra arama köpeği 'Duman', tepki verince, çalılar arasında tırmıkla yapılan aramada 1 kemik parçası daha bulundu.

10 santimetre uzunluğundaki kemik parçası incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 30 kilometrekarelik alanda sürdürülen, dere çevresindeki 300 metrelik alanda yoğunlaştırılan aramalarda dün de yeni bulgulara ulaşıldı. Ekipler, Bursa, İstanbul ve İzmir'den gelen eğitimli köpeklerle alan taraması gerçekleştirirken, arama çalışmalarının ilk gününde Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye gönderilen kadavra arama köpeği 'Denek', alan taramasının 4'üncü gününde, kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Korhan Berzeg'e ait gömleğin parçalarına ulaştı.

YÜRÜYÜŞ YOLU YENİDEN TARANIYOR

Dört gündür, Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda sürdürülen arama çalışmaları, 5'inci günde 2 koldan yürütülmeye başlandı. Diğer kemik parçalarının dökülen yaprakların ve toprağın altında kalmış olma ihtimaline karşı, tırmıkla ve elle de arama yapılıyor. 1 Jandarma Komando Timi ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' ile birlikte, daha önce de defalarca aranan, Korhan Berzeg'in yürüyüş yolunda yeniden alan taraması gerçekleştirmeye başladı.

HAYVAN SALDIRISI İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Arama çalışmalarının yanı sıra soruşturma da çok yönlü olarak sürdürülüyor. Her ihtimal değerlendirilirken, Berzeg'in, köpeğiyle yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan kıyafetleri ile kişisel eşyalarından bazılarının parçalanıp yırtılmış olması, hayvan saldırısı ihtimalini güçlendiriyor. Aynı bölgede kemik parçalarının bulunması, kafatasının ve iskelet bütünlüğünün bulunmaması, cesedin hayvanlar tarafından parçalanıp dere kenarına getirilmiş olma ihtimalini gündeme getirirken, yetkililer, Korhan Berzeg'in kafatası ve ayak kemiklerinin arandığını ve arazideki ekiplerin faaliyetlerini bu yönde sürdürdüğünü kaydetti. Alan taramasında bulunan kemik parçaları da DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.