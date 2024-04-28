Bakanlıktan otelde alınan 'Milliyet Farkı' ücretine açıklama
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'da bir otel tarafından alınan "Milliyet Farkı" ücretine ilişkin gerekli denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuata göre cezai işlem uygulanacağını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 13:40, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 13:45
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya'da bir otelde müşteriden tahsil edilen 120 avroluk "Milliyet Farkı" ücretine dair açıklama yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş. Yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır" ifadelere yer verildi.