Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 14:03, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 14:03
Dindek Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında anne Sebahat (48) ile gelini Emine Nibak ağır yaralandı.
Yaralılardan Sebahat Nibak kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı, gelininin tedavisi ise sürüyor.