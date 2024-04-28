Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Yaralılardan Sebahat Nibak kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı, gelininin tedavisi ise sürüyor.

Dindek Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

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